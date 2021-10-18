"В новом осенне-зимнем сезоне рейсы по направлению Томск-Москва продолжат выполнять авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines и "Победа". Таким образом, частота регулярных рейсов на московском направлении составит от трех до четырех рейсов ежедневно", — говорится в сообщении.

По данным сервиса "Яндекс. Расписания", "Аэрофлот" будет выполнять полеты три раза в неделю. Вылет самолетов из Москвы в Томск запланирован в вечернее время по средам, пятницам и воскресеньям, в обратном направлении — утром по понедельникам, четвергам и субботам.

Как сообщалось, "Аэрофлот" планировал прекратить рейсы Москва-Томск-Москва с 31 октября. По мнению вице-губернатора Томской области Игоря Шатурного, решение было вызвано низким пассажиропотоком. Томские власти, а также руководство аэропорта "Богашево" планировали провести переговоры с "Аэрофлотом" о сохранении полетов.

В прошедший летний сезон "Аэрофлот" выполнял по три рейса по маршруту Москва-Томск-Москва ежедневно. В сентябре их число сократилось до двух.

Ранее, с 3 октября, полеты из Москвы в Томск прекратила авиакомпания "Уральские авиалинии".