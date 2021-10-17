Четверо туристов из России в пятницу вечером были найдены мертвыми в сауне отеля «Глория» в курортном местечке Керрет в округе Кавая в Албании, расположенном в 50 км от столицы страны Тираны.

«Хлор в бассейне, возможно, стал причиной смерти четырех российских туристов. Это основная версия полиции», — пишет издание.

Подозрение на то, что удушье у россиян было вызвано передозировкой хлора, у полицейских появилось после показаний сотрудника отеля, который чистил бассейн. Он сообщил, что туристы попросили воспользоваться внутренним бассейном, который был закрыт в течение недели. Поэтому утром в пятницу он был обработан хлором.

Следственные органы взяли пробы воды из бассейна отеля на экспертизу.

Ранее посольство РФ в Албании подтвердило факт гибели четырех россиян. Погибшие – члены одной семьи, находились в Албании в отпуске.

Отель Gloria Palace имеет категорию 5* и находится в поселке Керрет недалеко на первой линии от пляжа. У отеля очень хорошие отзывы на сервисах бронирования.