Таблицу с предварительной стоимостью проезда опубликовала китайская газета "Хэйхэ Жибао", на которую ссылается портал Biang. Для большегрузов она составит от 90 до 830 юаней (от 1000 до 9250 рублей) за машину, в зависимости от количества осей (от двух шести) и перевозимой массы груза (от 4,5 до 49 тонн).

"Исходя из подсчетов экспертов комиссии по развитию и реформе Хэйхэ, в год по мосту может проезжать до 1 млн транспортных средств, в среднем стоимость проезда одного километра по мосту составляет 217,65 юаней (2420 рублей). Тариф за проезд носит пока справочный характер, окончательные тарифы будут утверждены экспертной группой 29 октября", — говорится в сообщении.

Комиссия также рассмотрит предварительно определенный тариф для пассажирского транспорта. Он колеблется от 170 юаней (для транспортных средств, на которых может перемещаться до 9 пассажиров) до 830 юаней (для больших автобусов с количеством пассажиров от 40 и больше) (от 1890 до 9250 рублей).

В заседании примут участие 30 человек, среди них чиновники правительства Хэйхэ, чиновники комиссии по развитию и реформе КНР, сотрудники таможни и пунктов пропуска Хэйхэ, силовики, представители транспортных и логистических компаний, компаний, которые занимаются торговлей с Россией, а также представители туристического бизнеса.

Ранее с максимальным размером платы за проезд по мосту Благовещенск-Хэйхэ определились власти Амурской области, он составил более 9 рублей.

В Минтрансе области "Интерфаксу" пояснили, что тариф установлен для транспортных средств, а не для пассажиров, и рассчитывается для автомобилей по классам.

"Нормами законодательства предусмотрено четыре класса транспортных средств. Стоимость проезда для максимального класса установлена в размере 9 540 рублей, остальные три класса меньше, соответственно рассчитываются по тарифу ниже", — пояснил собеседник агентства.

В министерстве отметили, что до завершения строительства постоянного пункта пропуска Каникурган, при снятии ограничений по санитарным условиям и открытии международной границы между Россией и Китаем будет действовать временная схема проезда по международному мосту через Амур, которая на сегодняшний день будет работать только в части грузовой составляющей.

Как сообщалось, мост Благовещенск — Хэйхэ возводился по концессионному договору и был построен за три года: с 24 декабря 2016 года по 29 ноября 2019 года. В мае текущего года было получено разрешение на ввод моста в эксплуатацию от Минстроя России, однако открыть движение по переходу помешала эпидемиологическая обстановка.