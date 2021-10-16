Как сообщалось, четверо туристов из России в пятницу вечером были найдены мертвыми в сауне отеля «Глория» в курортном местечке Керрет в округе Кавая в Албании, расположенном в 50 км от столицы страны Тираны.

«Консульский отдел Посольства России на связи с полицией и выясняет обстоятельства происшествия. Посольство подтверждает факт гибели четырех российских граждан», — сообщили в посольстве.

Ранее албанские СМИ написали, что погибли Наталья и Сергей Буренковы (58 и 60 лет) и их дочь Екатерина Буренкова с мужем Никитой Белоусовым (30 и 37 лет). Вечером в пятницу администратор отеля понес им в сауну напитки и фрукты, постучал несколько раз, но ответа не получил. После этого сотрудник зашел внутрь и увидел всех четверых без признаков жизни. Одно из тел лежало на шезлонге, два на скамейке, одно – возле бассейна. По его словам, все туристы задохнулись.

Полиция считает, что они провели там больше времени, чем разрешено, и проверяет, была ли исправна вентиляция в сауне.



Отель Gloria Palace имеет категорию 5* и находится в поселке Керрет недалеко на первой линии от пляжа. У отеля очень хорошие отзывы на сервисах бронирования.