«На скользкой дороге в районе Манавгат в Анталье из-за осадков перевернулся туристический автобус, в котором находились семь российских туристов и экскурсовод. Все они получили легкие ранения и доставлены в близлежащие больницы для оказания первой помощи», — пишет газета.

По данным издания, авария произошла утром в субботу на улице Ачису. Туристический автобус, направлявшийся из Манавгата в туристический центр Соргун Шаттыенгель, опрокинулся на скользкой после дождя дороге.

После аварии туристам пришлось разбить лобовое стекло, чтобы покинуть перевернувшийся автобус. На место происшествия были направлены бригады жандармерии, медиков и пожарных.

Как пишет Hurriyet, все пострадавшие в ДТП находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщалось, 12 октября глава Ростуризма Зарина Догузова и замминистра туризма и культуры Турции Надир Алпаслан обсуждали вопросы безопасности российских туристов на курортах страны, в том числе меры по предотвращению ДТП с туристическими автобусами.