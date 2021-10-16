Четверо российских туристов, двое мужчин и две женщины, были найдены мертвыми в сауне в отеле «Глория» в округе Кавая в Албании. Официальная причина их смерти – асфиксия.

Как пишет издание, пока не известно, работала ли система вентиляции внутри сауны, а также находились ли туристы под воздействием алкоголя.

Полиция допрашивает других российских туристов, отдыхающих в этом же отеле, и персонал.

Ранее сообщалось, что тела были найдены в сауне отеля вечером, около 22.20. Полиция предполагает, что все россияне задохнулись. Посольство России в Албании проинформировано о произошедшем.