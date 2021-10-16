Как сообщалось, четверо туристов из России найдены мертвыми в сауне отеля «Глория» в курортном местечке Керрет в округе Кавая в Албании, расположенном в 50 км от столицы страны Тираны.

Администратор отеля рассказал полиции, что две российские семейные пары – Наталья и Сергей Буренковы (58 и 60 лет) и их дочь Екатерина Буренкова с мужем Никитой Белоусовым (30 и 37 лет) – прибыли туда за час до того, как произошла трагедия. Около 22.30 администратор понес им напитки и фрукты, постучал несколько раз, но ответа не получил. После этого сотрудник зашел внутрь и увидел всех четверых без признаков жизни. Одно из тел лежало на шезлонге, два на скамейке, одно – возле бассейна. По его словам, все туристы задохнулись.

«Полиция заявила, что россияне провели в сауне больше времени, чем разрешено. Пока неизвестно, находились ли они в состоянии алкогольного опьянения и работала ли в помещении вентиляция. Полиция проводит допрос других российских постояльцев и персонала отеля», — пишет издание.

Отель Gloria Palace имеет категорию 5* и находится в поселке Керрет недалеко на первой линии от пляжа. У отеля очень хорошие отзывы на сервисах бронирования.