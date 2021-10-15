«Туры в ОАЭ и в Дубай в частности в этом весеннем и осенне-зимнем сезоне пользуются стабильно высоким спросом. Уже сейчас рейтинговые отели стали присылать стоп-сейл на высокие даты, прогнозируем дефицит мест в отелях ОАЭ на новогодние и другие праздничные даты. Поэтому пока мы подходим осторожно к возможностям наращивания собственной перевозки из-за существующего дефицита мест у отельеров», — рассказали в «Интуристе».

В пресс-службе туроператора добавили, что дефицит мест размещения в отелях вызван рядом факторов: в Дубае и Шардже отлаженная и несложная процедура прибытия с ПЦР-тестами, также в Дубае проходит всемирная выставка Экспо-2020. Кроме того, эмират Абу-Даби включил Россию в «зеленый список» стран для въезда.

Собственную полетную программу не планирует и туроператор Tez Tour Россия. «Мы ограничимся гарантированными блоками мест на регулярных рейсах, которые на данный момент уже входят в состав пакетных туров и доступны для бронирования. Кроме того, в продаже есть предложения на базе авиаперелета GDS. Существующего объема перевозки на направлении в этом сезоне с высокой долей вероятности будет достаточно», — пояснили в компании.

Там уточнили, что решение обосновано снятием ограничений на чартерное сообщение с Египтом. «Это, несомненно, приведет к частичному перераспределению аудитории между странами и оттоку туристов, ранее выбиравших ОАЭ в качестве альтернативы Египту», — считают в Tez Tour Россия.

Прибывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай и Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Также требуется полис медицинского страхования, покрывающий лечение от коронавируса и обсервацию на территории ОАЭ в случае положительного ПЦР-теста и заполненная "Декларация о состоянии здоровья" с отметкой об отсутствии симптомов заболевания.

В начале октября Абу-Даби смягчил условия въезда в эмират для российских туристов, отменив для них десятидневный карантин. Кроме того, министерство здравоохранения и профилактики эмирата официально одобрило вакцину «Спутник V», теперь она входит в список вакцин, с которыми разрешен въезд.

Россия с 9 ноября снимает ограничения на авиационное сообщение с ОАЭ, Австрией, Швейцарией и Финляндией. Также с 9 ноября РФ отменяет ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты египетских курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейха из российских аэропортов, где возобновлено международное сообщение.