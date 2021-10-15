«Конкурс проходит в штате Аляска на полуострове Кенай. В рамках Fat Bear Week жители голосуют за медведя, который лучше всего подготовился к зимней спячке и набрал вес. Ученые и натуралисты следили за медведями в нацпарке Катмай несколько месяцев, чтобы понять какие способы набора веса для спячки используют бурые медведи», — пишет издание.

Как отмечает портал, в списке номинантов оказалось восемь медведей, обитающих на реке Брукс. Фотоловушки фиксируют внешний вид животного с момента усиленного набора веса и до его завершения. Турнир проходит среди пар медведей на выбывание.

Несмотря на серьезную конкуренцию, победителем турнира стал средних размеров медведь Отис. Он появился в нацпарке в 2001 году и является одним из самых стрых медведей на реке Брукс.

«У него отсутствуют два клыка, а другие зубы сильно изношены. Отису также приходится соревноваться с более молодыми и крупными медведями, которые хотят получить доступ к его местам для рыбалки. Однако своим терпением и малоподвижным образом жизни он проявляет лучшие способности для охоты, чем его соперники. Отис сосредоточен только на воде, поэтому у него относительно высокий коэффициент улова лосося», — рассказывают организаторы конкурса компания Еxplore.

По словам естествоиспытателя компании Майка Фитца, почти 800 тыс. человек проголосовали в этом году за самого успешного в наборе веса медведя. Это на 100 тыс. человек больше, чем годом ранее.

«Это говорит о том, что больше людей задумываются о животных, об экосистеме, которая поддерживает животный и человеческий мир», — считает Фитц.

Состязание «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week) ежегодно проходит в США с 29 сентября по 5 октября.