"Свыше 86 тыс. туристов посетили подмосковный Павловский Посад с начала 2021 года, из них за летний сезон — около 28 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что чаще всего гости посещали здание Павловопосадской платочной мануфактуры, музей истории русского платка и шали, избу в деревне Аверкиево, которую художники превратили в арт-объект.

Кроме того, объектом туристического притяжения в городском округе стали Историко-художественный музей, музей Вячеслава Тихонова и музей космонавта Валерия Быковского.

За весь 2020 год в Павлово-Посадском городском округе побывали более 54 тыс. туристов.