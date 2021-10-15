"Возведение нового здания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника площадью порядка 20 тыс. кв. м завершится в начале следующего года. Сегодня здесь ведутся отделочные работы, монтаж слаботочных систем и устройство входной группы", — рассказал сотрудник компании.

По его словам, в здании музея будут располагаться административные помещения, фондохранилище, реставрационная мастерская, конференц-зал, купольный планетарий с возможностью демонстрации фильмов. Также здесь обустроят кофе-зону, рассчитанную на 75 чел.

"Новое здание позволит посетителям ознакомиться с музейными предметами, ранее мало используемыми в научно и экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника. С помощью специализированного инженерного оборудования во всех помещениях фондохранилищ и экспозиционных залах будет постоянно поддерживаться необходимый температурно-влажностный режим", — рассказали в пресс-службе компании.

На недавно прошедшем заседании Наблюдательного совета ППК "Единый заказчик" вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что за 9 месяцев существования компании проделана большая работа. Также он поручил усилить работу по планируемым к вводу в этом году объектам.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" была создана в феврале 2021 года с целью эффективной реализации Федеральных целевых программ и Национальных проектов. В настоящее время введено уже пять объектов, до конца года планируется завершить строительство еще семи.