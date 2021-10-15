Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

"Тобольск — новый пункт на карте маршрутов авиакомпании. Аэрофлот последовательно реализует стратегическую задачу по развитию перелетов между регионами РФ, минуя Москву", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Ремезов" открылся в Тобольске. Аэропорт начнет принимать регулярные рейсы с 16 октября. Рейсы в Москву будет выполнять авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). До конца октября также начнут выполняться полеты в Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7). Региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок. В следующем году на эти цели планируется направить порядка 150 млн рублей из областного бюджета.

Пропускная способность нового аэропорта в Тобольске составляет до 380 человек в час.