В частности, введение QR-кодов для заведений общественного питания, детских развлекательных центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек и кинотеатров откладывается еще на две недели. Ранее систему QR-кодов планировалось внедрить в работу с 15 октября.

"До 29 октября 2021 года они смогут оказывать услуги клиентам без предоставления QR-кодов, сертификатов о вакцинации, тестов ПЦР и справок о перенесенной новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в ближайшие две недели областные власти будут взвешенно обсуждать возможность введения "антикоронавирусных" ограничений для бизнеса, в том числе с предпринимателями региона.