«В связи с заметным улучшением эпидемиологических показателей в Тунисе, Министерство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса с 16 октября. Посетить республику без карантина можно при предъявлении ПЦР-теста или сертификата вакцинации», — говорится в сообщении.

Как отметили в турофисе, пассажиры-нерезиденты, прибывающие в Тунис чартерными рейсами или регулярными рейсами (на блочных местах) в рамках организованных поездок (турпакет) освобождаются от семидневного карантина, если предъявляют ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, при регистрации на рейс в аэропорту. От тестирования освобождаются дети до 12 лет.

«Тест ПЦР не нужно сдавать привитым туристам, которые завершили вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в Тунис и имеющие соответствующий сертификат», — пояснили в ведомстве.

Перед поездкой путешественникам необходимо заполнить специальную декларацию здоровья на сайте https://app.e7mi.tn. В аэропорту по прибытии пассажиров ожидают выборочные экспресс-тесты на антиген. Путешественник, с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр.

В офисе по туризму Туниса добавили, что всем путешественникам необходимо иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура (ваучера), соблюдать правила организованных групп с момента прибытия в Тунис, а именно: размещение и передвижение за пределами туристических объектов только туристическим транспортом. Также с туристов требуют строгое соблюдение санитарных норм.

Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» эксперты в туриндустрии, пляжный сезон в Тунисе подходит к концу и близится сезон дождей, однако на небольшой турпоток на этом направлении можно рассчитывать.

«Несмотря на то, что низкий сезон, спрос какой-то на Тунис будет, так как сейчас востребованы экскурсионные туры и талассотерапия. Пока сложно оценить, какая доля путешественников полетит в Тунис, потому что не известно количество рейсов, которое будет выполняться на направлении», — пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Тунис не актуален до весны, и зимой туристы туда не едут – это низкий сезон для пляжного отдыха, там холодно», — добавил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Россия с 9 ноября возобновляет на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами, среди них и Тунис.