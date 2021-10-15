"С 11 октября принято постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Данное постановление будет действовать на период эпидемиологического неблагополучия, который не исключено, что может продлиться до весны 2022 года. То есть тот период, когда мы имеем сезонный подъем вирусных инфекций", — сказала Патяшина.

Она отметила, что ограничительные меры были приняты с учетом непростой эпидемиологической ситуации в Татарстане.

"На 15 октября зарегистрировано 110 случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за сутки составил 0,4%, это в два раза больше, чем мы имели в сентябре", — сказала главный санитарный врач Татарстана.

Ранее Патяшина сообщила о рекордных темпах вакцинации от коронавируса в республике. За неделю с момента объявления о введении новых антиковидных мер вакцинировано 98 тыс. 437 человек. Это больше, чем за весь сентябрь.

Заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов в свою очередь сообщил, что в Татарстане было увеличено число количество пунктов вакцинации до 170. Открыли дополнительные пункты в торговых центрах Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске.

С 11 октября в Татарстане введены дополнительные ограничения: QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание, необходимы, в том числе, для посещения торговых центров площадью свыше 400 кв. м.