Она отметила, что ограничительные меры были приняты с учетом непростой эпидемиологической ситуации в Татарстане.
"На 15 октября зарегистрировано 110 случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за сутки составил 0,4%, это в два раза больше, чем мы имели в сентябре", — сказала главный санитарный врач Татарстана.
Ранее Патяшина сообщила о рекордных темпах вакцинации от коронавируса в республике. За неделю с момента объявления о введении новых антиковидных мер вакцинировано 98 тыс. 437 человек. Это больше, чем за весь сентябрь.
Заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов в свою очередь сообщил, что в Татарстане было увеличено число количество пунктов вакцинации до 170. Открыли дополнительные пункты в торговых центрах Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске.
С 11 октября в Татарстане введены дополнительные ограничения: QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание, необходимы, в том числе, для посещения торговых центров площадью свыше 400 кв. м.