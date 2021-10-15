"Согласно заключению эксперта, гибель двух бурых медведей наступила в результате отравления. Возбуждено уголовное дело по п."д" ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных). Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль", — отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка обратились в полицию с заявлением о возможном умышленном отравлении двух бурых медведей Степана и Маши.

По их сведениям, с похожими симптомами отравления ранее "слегла" бурая медведица Бусинка, но ее удалось выходить.

Кроме того, в начале сентября пострадали пятнистые и северные олени и косуля, самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не удалось.

Сотрудники зоопарка заявили, что животные были отравлены умышленно, поскольку на территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом.

Проводятся необходимые экспертные медицинские процедуры по установлению причин гибели животных.