"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике ухудшается, среднесуточные показатели заболеваемости в последнее время растут, 12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания — 235 человек. Порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусных больных заражены штаммом "Дельта", — сообщил он.

По словам министра, растет число стационарных больных, ковидные отделения заполнены, а само заболевание протекает сложнее. "Стационар Сухумской инфекционной больницы заполнен, также на пике своих возможностей работает российский мобильный военный госпиталь МО РФ, запланировано дополнительно развернуть 30 койко-мест. В Гудаутском ковидном госпитале при необходимости также будут развернуты дополнительные отделения для лечения пациентов с диагнозом COVID-19, в общей сложности до 240 койко-мест. Несмотря на все сложности, медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты", — отметил министр. По данным Минздрава республики, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 29 496, выздоровели — 24 578, включая лечившихся амбулаторно, 430 пациентов скончались.