"В форуме примут участие 83 региона РФ. Около 500 человек соберутся во Всероссийском детском центре "Смена", чтобы обсудить стратегию развитию сферы отдыха и оздоровления детей через открытый диалог между властью, регионами, родителями и представителями профессионального сообщества. Еще около тысячи человек подтвердили онлайн-участие", — сказал собеседник агентства.

По его данным, деловая программа форума включает свыше 70 встреч, мероприятий, дискуссионных площадок, мастер-классов и "круглых столов", а ключевой темой форума станет формирование модели "умного отдыха" детей.

"В обществе сформировался запрос на проактивный, познавательный, полезный для развития soft skills отдых. Детям перестала быть интересной только триада "солнце, воздух и вода", родители хотят, чтобы ребенок научился чему-то полезному за лагерную смену. Уже существующие, но пока еще разрозненные ответы на эти запросы предстоит обсудить и собрать воедино", — подчеркнул собеседник агентства.

Планируется, что к разработке новых подходов организации отдыха будут привлечены представители вузов, турфирм, вожатые, представители педагогической и родительской общественности, а также предприятия реального сектора экономики.

Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021" пройдет с 19 по 22 октября. Он организован министерством просвещения РФ при поддержке "большой четверки" всероссийских детских центров "Артек", "Океан", "Смена" и "Орлёнок".