По словам прокуроров, Форкнер, который был главным техническим пилотом 737 MAX, не предоставил FAA критически важные сведения о системе контроля полета, известной как MCAS. В результате в ключевом докладе FAA, инструкциях для пилотов и тренировочных материалах не было отсылок к системе.
Форкнер "злоупотребил доверием, намеренно удержав критически важную информацию о MCAS", говорится в судебных документах.
Ожидается, что Форкнер даст показания в суде в пятницу, сообщили прокуроры.
Дело против Форкнера стало первым случаем предъявления обвинений в связи с катастрофами физическому лицу, а не компании. Ранее в этом году Boeing достигла соглашения об урегулировании претензий с Минюстом США на $2,5 млрд.
Акции Boeing в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 0,5%.