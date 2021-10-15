«Межучережденческая целевая группа (IATF) опубликовала обновленный красный, зеленый и желтый список стран для въезда на Филиппины, который будет действовать с 16 по 31 октября», — сообщает ведомство.

Как отмечают в управлении, в «зеленый список» включены 49 стран, в их числе материковый Китай, административный район Гонконг, Польша, Узбекистан.

Вакцинированным туристам из стран «зеленого списка» необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Карантин им соблюдать не нужно. «По прибытии пассажиру предписывается наблюдать за своим самочувствием в течение 14 дней», — поясняют в ведомстве.

Россия и большинство других стран попали в «желтый список», путешественникам из этих стран нужно соблюдать карантин в обсерваторе до получения отрицательного ПЦР-теста, сданного на пятый день изоляции.

Также иностранным гражданам из стран «желтого списка» или тем, у кого нет подтверждения о вакцинации от коронавируса или вакцина не признана на Филиппинах, необходимо забронировать гостиницу, одобренную местным правительством, не менее чем на 6 дней.

В «красный список» стран власти республики внесли Румынию.

Филиппины принимают сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, также в республике признаны российские «Спутник V» и «Спутник Лайт».