Реставраторам удалось сохранить 95% подлинных деревянных конструкций этого памятника деревянной архитектуры на улице Андреева. Осталось докрасить отдельные детали, произвести благоустройство территории, демонтировать строительные ограждения.

"Немного необычным может показаться цветовое решение, сочетание коричневого с голубым и белым, но это оригинальный, первоначальный цвет этой беседки, обнаруженный под пятью поздними слоями красок. Надеемся, что жители и гости курорта проявят ответственность, будут относиться к беседке бережно. Мы не намерены ограждать беседку высоким забором, хочется, чтобы люди наслаждались красотой", — цитирует пресс-служба председателя комитета Сергея Макарова.

Полностью работы завершатся к середине ноября. Реставрация выполняется по программе КГИОП, из бюджета Санкт-Петербурга на работы выделено 4,7 млн рублей.

Конструкции беседки были разобраны в июне этого года. Все элементы промаркированы и обследованы, в условиях мастерской выполнена их расчистка от поздних красочных слоёв и обработка, все элементы отреставрированы или воссозданы по сохранившимся фрагментам и историческим фотоматериалам.

Беседка сооружена в начале XX века. Специалисты выдвигают две основные версии. По одной из них беседка была построена по проекту архитектора Зигфрида (Григория) Яковлевича Леви. В то же время, по мнению ряда краеведов, ее автором мог быть архитектор Владимир Николаевич Пясецкий, архитектор и гражданский инженер, представитель русского стиля, модерна и эклектики, искусствовед и теоретик архитектуры.

Эта деревянная беседка долгие годы являлась визитной карточкой Сестрорецка. Её изображение размещалось на открытках и сувенирных буклетах.

Среди местного населения за этой беседкой закрепилось название "шаляпинской". Считается, что она служила сценой для артиста, хотя это предположение не имеет документальных подтверждений, так же как и возможные выступления певца в Сестрорецком курзале.

В сентябре 1913 года, когда Шаляпин отдыхал в Гурзуфе на даче Коровина, во время катания по морю опрокинулась шлюпка, и певец долгое время пробыл в холодной воде. Простуда осложнилась болезнью почек, и в декабре Шаляпин лечился в Сестрорецке.