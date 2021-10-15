"В Томской области вакцинированы всего 46% от необходимого количества людей. Поэтому с 15 октября вслед за большинством регионов страны мы вынуждены ввести обязательную вакцинацию. Пока она касается отдельных категорий работников", — сказал Жвачкин.

Так, прививку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники сферы услуг, студенты.

"Кроме того, как и большинство других регионов страны, мы вводим ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Они вступят в силу только через несколько недель, чтобы все успели привиться", — отметил глава региона.

По его словам, с 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных, а с 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

Для посещения мест с массовым пребыванием людей населению будет необходимо предъявить в бумажном или электронном виде сертификат о вакцинации или о перенесенном коронавирусе. Также допускается предъявление отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до мероприятия. Кроме того, можно предъявить справку из медучреждения о перенесенном заболевании, которая выдается пациенту после выздоровления.

"Эти меры мы принимаем не для того, чтобы помешать бизнесу, а чтобы ему помочь. Чтобы было кому ходить в кафе, рестораны, кино и театры. Еще раз обращаю ваше внимание: пока мы не вводим локдаун, не закрываем предприятия", — подчеркнул Жвачкин.

Он добавил, что вакцина сегодня во всех городах и районах Томской области имеется в достаточном количестве, а медики готовы работать с двойной и тройной нагрузкой.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 45 тыс. 63 случаев COVID-19, выздоровели 37 тыс. 389 человек, умерли — 576.