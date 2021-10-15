Она добавила, что прием заявок в столичную мэрию продлится до 1 декабря. Победителям отбора возместят 100% фактически понесенных и подтвержденных документами расходов на коммунальные услуги с июля по сентябрь этого года.
В Москве также идет прием заявок на компенсацию затрат на профилактику распространения COVID-19 и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Одобрено свыше 1,6 тыс. заявок на общую сумму 145 млн руб.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня, в столице была введена обязательная вакцинация для 60% сотрудников ряда предприятий.
Речь шла о компаниях, работающих в сфере торговли, транспорта, бытовых услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры, общественного питания, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.