Согласно документу, с 20 октября QR-коды необходимы для посещения учреждений культуры — театров и кинотеатров, концертных залов, музеев и других.

С 25 октября по QR-кодам будут пропускать в фитнес-клубы и тренажерные залы, бассейны, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, другие спортивные объекты.

С 1 ноября система QR-кода будет введена в учреждениях общественного питания: ресторанах, кафе, столовых, банкетных залах.

Граждане обязаны будут предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном COVID-19, подтверждаемые QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", и документ, удостоверяющий личность.

QR-код можно показать на бумажном носителе или на смартфоне.

Как сообщалось, в Якутии складывается напряженная эпидемиологическая ситуация. В республике действует режим повышенной готовности, запрещены массовые мероприятия, а в театрах и кинотеатрах залы можно заполнять только на 50%. По данным регионального оперштаба, за сутки в регионе выявлен 261 заболевший коронавирусом.