Площадкой фестиваля стал Мурманский областной краеведческий музей. Трехдневная программа включает в себя знакомство с музеями и культурой Чукотки, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Красноярского края, Карелии, Архангельской и Мурманской областей.

Запланированы мастер-классы, кинопоказы, мультимедийные и интерактивные программы.

Так, можно будет узнать о национальных настольных играх народов Якутии, игрушках народов Таймыра, сделать изделие из меха северного оленя и обереги по традициям кольских саами.

Кроме того, в программе рассказы о воздушной трассе между Аляской и СССР АЛСИБ, по которой во Вторую мировую войну по лендлизу перегоняли самолеты, презентации экологических троп, повествования о жизни на полярных станциях, говорится в сообщении.

В Минкультуры Мурманской области отмечают, что 17 октября, в третий день фестиваля, будет действовать день открытых дверей и вход будет бесплатным.