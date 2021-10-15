"Несомненно, мы столкнулись с погодным феноменом, который представляет особую опасность для некоторых частей страны", — заявил глава министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции Христос Стилианидис.

В столице страны Афинах затопило несколько сотен домов. Также спасатели готовятся использовать вертолеты для помощи людям из затопленных и отдаленных районов острова Корфу.

На острове Эвбея, который сильнее других районов пострадал во время пожаров в августе, из-за бурь несколько десятков людей были вынуждены покинуть дома и расположиться в отелях или найти ночлег у друзей и родственников.

Бури нарушили дорожное движение и привели к закрытию дорог. Десятки автомобилей оказались затопленными и брошенными. Непогода также повлияла на работу общественного транспорта, но международный аэропорт Афин продолжает функционировать.

Власти призывают жителей страны избегать ненужных перемещений и районов, которые затоплены или могут быть затоплены.

Ожидается, что погода в Греции улучшится в субботу.