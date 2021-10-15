"Для полностью вакцинированных людей со всего мира Сидней, Новый Южный Уэльс, будет открыт для бизнеса", — заявил Перроттет.

"Карантины в отелях останутся в прошлом. Это значимый день для нашего штата", — подчеркнул он.

Авиакомпании и туристическая отрасль уже приветствовали такие изменения на пути к нормализации образа жизни. Так, в самой большой авиакомпании Австралии Qantas заявили, что уже готовятся к возобновлению международного авиасообщения. Согласно планам компании, в неделю будут осуществляться пять рейсов из Сиднея в Лондон и четыре рейса из Сиднея в Лос-Анджелес.

Перроттет также предположил, что через несколько недель туристы и студенты смогут вернуться и в другие регионы Австралии, однако премьер страны Скотт Моррисон в свою очередь заявил, что пока речи об открытии границ для иностранцев не идет.

"Все, о чем мы сейчас говорим, — это граждане и жители Австралии, а также их близкие родственники", — приводят СМИ слова Моррисона.

С марта 2020 года власти Австралии ввели запрет на путешествия в Австралию и из страны. Из-за таких правил десятки тысяч австралийцев застряли заграницей.

СМИ, ссылаясь на данные статистики, отмечают, что последние полтора года оказали губительное воздействие на австралийский туристический сектор: число путешественников снизилось на 98% с допандемийных показателей.

В соответствии с планом австралийского правительства по снятию ограничений, с ноября в стране постепенно начнут открывать границы, при этом пускать в страну будут австралийцев и постоянных жителей при условии соблюдения обязательного карантина.

В начале этой недели в крупнейшем городе Австралии Сиднее отменили режим изоляции, который длился более 100 дней. Главной причиной отмены ограничения является активная вакцинация жителей города — более 70% лиц старше 16 лет привились от COVID-19. В городе вновь открываются пабы, рестораны и кафе, но только для тех жителей, кто прошел вакцинацию.

В настоящее время локдауны действуют на Австралийской столичной территории и в Мельбурне.

Всего в Австралии с начала пандемии коронавируса выявили свыше 138 тыс. заражений, более 1,5 тыс. инфицированных скончались.