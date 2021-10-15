"Финансирование запланированных мероприятий из федерального бюджета составит 46,7 млрд рублей. Помимо этого, 7,6 млрд рублей будет вложено самим регионом и ещё 129 млрд рублей привлечено за счёт внебюджетных средств", — говорится в сообщении.

Всего в плане — 85 мероприятий, по 19 из которых уже определён механизм финансирования

В их числе — реконструкция 12 улиц, строительство общеобразовательной школы на 800 с лишним мест, капитальный ремонт зданий Дербентской центральной городской больницы, а также закупка для этой больницы медицинского оборудования и новых автомобилей.

Такой транспорт будет задействован для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также для доставки лекарств жителям отдалённых районов.

Также среди мероприятий, для которых уже определено финансирование, — строительство водопроводов и очистных сооружений. Это позволит сократить объём загрязнённых стоков, попадающих в Каспийское море, и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Остальные мероприятия в плане значатся как перспективные, механизм финансирования по ним пока не определён.

Это, в частности, строительство жилых домов, детских садов и школ, культурных и спортивных центров, гостиниц, ресторанов, парковок, благоустройство новых микрорайонов, реконструкция железнодорожного вокзала, а также строительство канатной дороги, городской набережной и автовокзала.

Планируется, что многие из этих мероприятий будут финансироваться за счёт инвесторов, отмечает пресс-служба.

"Реализация плана позволит обеспечить комплексное социально-экономическое развитие Дербента, повысить качество жизни людей и увеличить туристическую привлекательность города", — говорится в сообщении.

Проект плана развития Дербента был представлен Мишустину 14 апреля во время его рабочей поездки в Дагестан.

В ходе командировки глава правительства также осмотрел крепость Нарын-Кала, включённую в список ЮНЕСКО, посетил Дербентскую центральную горбольницу, детский сад в Каспийске, строящийся терминал аэропорта Махачкала и провёл беседу с врио главы республики.

Основные вопросы нашли отражение в перечне поручений, которые были даны по итогам этой поездки. В частности, заинтересованным министерствам и ведомствам было поручено внести в правительство проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по развитию Дербента и определить источники его финансирования за счёт бюджетных и внебюджетных средств.