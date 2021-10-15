Положительное решение было принято в четверг на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Кредитные средства планируется направить на развитие инженерной и социальной инфраструктуры в Майкопе, а также для строительства обеспечивающей инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка.

Так, 360 млн рублей из бюджетного кредита будут направлены на развитие микрорайона Михайлова в Майкопе. Реализацию проекта стоимостью 7,3 млрд рублей планируется осуществить в 2022-2023 годах. По проекту туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" стоимостью 1,8 млрд рублей бюджетный кредит составит 739,9 млн рублей. Срок реализации — 2022-2024 годы.

"Выделенные бюджетные кредиты позволят Адыгее в сжатые сроки приступить к осуществлению социально и экономически важных инфраструктурных проектов в Майкопском районе. Это даст возможность ввести 110 тыс. кв. м жилья и создать свыше 4,6 тыс. рабочих мест", — приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что регионы РФ смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. Он отметил, что на эти цели до конца 2023 года планируется предусмотреть не менее 500 млрд рублей.