"СилА" приступает к выполнению полетов по маршрутам Тында — Хабаровск — Владивосток (с 15 октября) и Зея — Хабаровск — Владивосток (с 18 октября)", — сказано в сообщении.

Так, из Тынды в столицу Приморья через Хабаровск можно улететь в пятницу. Из Зеи во Владивосток рейсы запланированы по понедельникам. Обратные вылеты по маршрутам намечены на следующие дни — субботу и вторник соответственно.

Цена билета в одну сторону — от 4 тыс. 150 рублей. Рейсы будут выполняться на самолете L-410.

ООО "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") создано в 2008 году, базируется в Магадане. Коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. По данным Росавиации, парк авиакомпании состоит из пяти самолетов Ан-28 и семи L-410.

Предприятие принадлежит гендиректору Андрею Богданову (36%) и совладельцам авиакомпании "ИрАэро" Владимиру Миронову и Юрию Лапину (по 32%).