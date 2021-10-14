Проблема регулирования гостиничных цен, с инициативой которого выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), обсуждалась в четверг на круглом столе, организованном Российским союзом туриндустрии (РСТ). Во встрече приняли участие представители крупных зарубежных гостиничных сетей, а также консалтинговых компаний.

Как напомнил почетный президент РСТ Сергей Шпилько, ФАС подготовила проекты двух законов, которые регламентируют установление государством предельных цен на услуги гостиниц во время проведения крупных международных мероприятий. Перечень таких форумов может определяться специальным законом, указом президента РФ или постановлением правительства РФ. В первую очередь, речь идет об экономических форумах в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Сочи. В сентябре 18 предпринимательских объединений в сфере туризма и гостеприимства обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой не вводить такое регулирование.

"Ответом на обращение предпринимательских объединений стало письмо ФАС России, в котором необходимость принятия законопроектов аргументируется, в том числе, опытом отечественного и зарубежного регулирования цен на услуги гостиниц во время проведения крупных международных мероприятий. Мы пригласили представителей крупных международных гостиничных сетей, чтобы они рассказали о зарубежном опыте работы отелей на таких форумах", — рассказал Шпилько.

Как сообщил региональный директор AccorHotels в России, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф, в Европе не существует аналогичного регулирования цен.

"Во Франции цены не регулировались даже во время Евро-2020, потому что, во-первых, достаточно отелей, а во-вторых – ты регулируешь цены частного бизнеса, причем бизнеса, который не является жизненно важным для среднего гражданина. Мне кажется, это лукавство – говорить, что это принятая практика в Европе", — сказал он.

Эксперт добавил, что государство может регулировать цены во время проведения мероприятий путем снижения на этот период НДС для отелей. "Это снизит цены на 20%. Если государство заинтересовано в более низких ценах, оно может это сделать, а не лезть в карман частного предпринимателя", — подчеркнул Деларофф.

Он добавил, что, когда предприниматель готовит бизнес-план по созданию гостиницы, он учитывает проведение подобных форумов.

"Поэтому это может повлечь за собой может быть даже и банкротство предпринимателей, которые надеялись на эту прибыль, но не получат ее, потому что правила игры изменились", — считает эксперт.

Директор по развитию Hilton Worldwide в России и СНГ Владимир Ильичев, в свою очередь, напомнил, что государство пытается регулировать цены на услуги, которые не являются социально значимыми для населения. И добавил, что это опасный прецедент, так как регулирование одной отрасли может повлечь за собой попытки делать это и в других. Он рассказал, что на крупных выставка в Германии или Франции их организаторы заранее договариваются с отельерами о ценах и блоках мест.

"Остальной номерной фонд, который не был забронирован с учетом скидок, продается по рыночной цене. Те, кто хочет бронировать заранее, получают более выгодные цены, а тем, кто бронирует в последний момент, остаются самые дорогие номера. Это нормальный рыночный процесс. В Турции, когда проводятся соревнования "Формулы-1", номера, которые в обычное время стоят $50-60, продаются за 200 и 300. То же самое во время выставки MIPIM во Франции. Организаторы бронируют для своих участников по льготным ценам номера и те, кто у них бронируют стенды, получают номера вместе с пакетом участия в конференции. Остальные покупают по рыночным ценам", — рассказал эксперт.

По его словам, для тех, кто селится в отелях, расположенных далеко от места проведения мероприятия, организуются специальные бесплатные автобусы. "К этому опыту стоит присмотреться, нежели чем вводить ограничения цен на не социально значимые услуги", — считает он.

Партнер, руководитель отдела консультаций в области недвижимости в СНГ EY Russia Ольга Архангельская сообщила, что в США тоже нет регулирования цен в отелях во время конгрессов и конференций.

"Снижение цен во время массовых мероприятий происходит за счет увеличения предложения. Когда инвестор делает модель будущей гостиницы, он закладывается на всевозможные факторы. И поскольку гостиничный бизнес очень сезонная вещь, всегда учитываются периоды высокого и низкого спроса на гостиничные услуги", — рассказала она.

Деларофф считает, что регулирование цен приведет к тому, что строить гостиницы станет невыгодно.

"Мы этим законом себе стреляем в ногу. С одной стороны, нацпроект по развитию туризма, с другой – мы подрезаем возможность развивать гостиничную инфраструктуру, которая является базой для развития туризма. Существует потенциальный риск, что регулирование отрежет значительную часть денежного потока, и гостиницы будет невыгодно строить", — подчеркнул он.

Все эксперты считают, что цены в отелях во время крупных мероприятий должны регулироваться рынком, а не государством.