"Мы не будем останавливаться в развитии города, есть пандемия или нет, разницы нет, город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города", — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Отвечая на вопрос о том, какие убытки понесла Москва из-за пандемии, мэр отметил, что в 2021 году город смог адаптироваться к условиям пандемии и смог "отбить" отставание, которое возникло в 2020 году. Собянин также выразил надежду на то, что отрасли туризма и общепита, которые наиболее пострадали из-за COVID-19, смогут в ближайшее время восстановиться.

Он также сообщил, что динамика роста заболеваемости коронавирусом в Москве не уменьшается, осенняя волна пандемии сложная и с высокой динамикой.

"Мы видим, что нынешняя осенняя волна — она достаточно сложная и с высокой динамикой. За последние недели мы видим прирост на 20%, 30%. К сожалению, динамика роста не уменьшается", — сказал Собянин.

По его словам, необходимо беречь себя, выполнять санитарные нормы и активно вакцинироваться. "Это очень важно для защиты здоровья. Даже если в течение шести месяцев эффект от вакцины несколько ослабевает, но мы видим, что (вакцинированные) люди, которые попадают на больничную койку, они все равно легче переносят эту болезнь, и смертность среди этих вакцинированных больных кратно меньше, чем среди невакцинированных", — отметил он.