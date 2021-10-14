"У нас рост индустрии общественного питания начался в марте этого года. И вот если брать эти 8 месяцев, то общий оборот общественного питания на 30% превысил аналогичный период прошлого года и немного превысил показатели доковидного 2019 года", — сказала она на пресс-конференции перед церемонией присуждения звезд Michelin столичным ресторанам.

Как отметила Догузова, средний чек в ресторанах России значительно снизился.

"Летом он местами подрос, но это было связано с наиболее популярными туристическими направлениями. То есть куда люди ездили, там и росли траты. Но в целом, конечно, тренденция общая падения среднего чека сохраняется", — пояснила она.

При этом, по словам главы Ростуризма, наблюдается серьезный рост популярности в целом ресторанов и сферы общественного питания: люди стали больше ходить в рестораны, но стали меньше тратить.