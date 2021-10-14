В число ресторанов, удостоенных одной звезды, вошли "Селфи" Анатолия Казакова, "Белуга" Евгения Викентьева, Grand Cru Давида Эммерле, White Rabbit Владимира Мухина, Biologie Екатерины Алехиной, "Сахалин" Алексея Когая, "Савва" Андрея Шмакова. Еще два ресторана удостоены двух звезд Michelin. Это Attest-Cheаf's Table Артем Естафьева и Twins Garden братьев Ивана и Сергея Березуцких.

"Присуждение звезды "Мишлен" — очень важное событие. Эксперты присуждают звезды очень внимательно, на основе пяти международных критериев, чтобы у звёзд была единая ценность по всему миру, будь то Париж, Токио или Москва. И получение звёзды — это настоящее достижение, и Москва будет очень гордиться этими ресторанами", — сказал на церемонии международный директор гида Гвендаль Пулленек.

Всего в московский путеводитель Michelin вошло 69 ресторанов. Так, "зеленые звезды" получили Никита Подерягин (Björn), Иван и Сергей Березуцкие (Twins Garden) и Екатерина Алехина (Biologie). Этим знаком отмечают шефов, которые учитывают сезонность, сокращают пищевые отходы и используют инновации, заботясь о будущем.

Знаком BIB Gourmand, что означает "хорошая еда за приемлемые деньги" (средний чек до 2 тыс. рублей), отмечены 15 ресторанов столицы.

Гид Michelin ("Красный гид") — наиболее известный из ресторанных рейтингов мира, выпускается с 1990 года. В его рамках ресторанам присваиваются "звезды" Michelin — от одной до трех. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения ресторана. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды — наивысшее признание, их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город.