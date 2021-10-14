Проект соответствующего приказа ФАС размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФПК, размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития.

"Данное решение коснется порядка 5% поездов, не входящих в систему динамического ценообразования", — отметила представитель компании.

В вагонах купе, СВ и люкс применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

В пресс-службе ФПК также отметили, что компания в следующем году продолжит проводить маркетинговые акции, направленные на снижение стоимости проезда в "дерегулированном" сегменте.