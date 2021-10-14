В четверг он выступил на церемонии презентации первого гида Michelin в Москве.

"Последние 10 лет рестораны Москвы шагнули в компанию лучших в плане гастрономии. Это было частью нашей общей идеологии создания города, открытого для людей. Обычные московские рынки начали превращаться в гастрономические центры, улицы превращаться в гастрономические кварталы. Количество ресторанов в Москве увеличилось в 3 раза, число уличных кафе — в 2 раза. Я горжусь, что рестораны Москвы стали ещё одной визитной карточкой нашего города", — сказал мэр.

Собянин также поблагодарил Michelin за внимание к городу и московским ресторанам, которые в условиях пандемии коронавируса находятся в тяжелой экономической ситуации.

"Это большая моральная поддержка. Тяжелые времена проходят, Москва переживала их неоднократно, я уверен, что это испытание сделает наше развитие более динамичным", — подчеркнул градоначальник.

Гид Michelin ("Красный гид") — наиболее известный из ресторанных рейтингов мира, выпускается с 1990 года. В его рамках ресторанам присваиваются "звезды" Michelin — от одной до трех.