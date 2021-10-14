"Появление московских ресторанов в гиде Michelin, начиная с 2022 года, безусловно, станет импульсом в развитии туризма и гастротуризма в России. Но помимо развития ресторанной индустрии и индустрии гостеприимства для нас это еще очень важное имиджевое событие. Тот факт, что у нас появляются рестораны Michelin, является еще одним индикатором того, что мы на самом высоком уровне готовы принимать самых взыскательных гостей со всего мира", — сказала она на пресс-конференции перед церемонией присуждения звезд Michelin столичным ресторанам.

Как отметила Догузова, эксперты Michelin исторически не просто выбирают рестораны и присуждают им звезды, они формируют современную ресторанную культуру в стране и создают очень высокую планку и высокий стандарт качества, который не может не сказаться на развитии индустрии гостеприимства, в том числе и в России.

"У нас одна из главных задач на 10 лет – увеличение экспорта туристических услуг в два раза. В 2019 году иностранцы потратили $11,5 млрд, у нас задача к 2030 году – удвоить этот показатель до $22,5 млрд. Я уверена, что приход гида Michelin привлечет дополнительное внимание к нашей стране, к Москве у высокомаржинальных туристов, которые тратят много денег. А для нас это имидж, рабочие места и экономика", — заключила глава Ростуризма.

Она добавила, в России большое внимание уделяется развитию точек питания, ресторанов, но особый акцент делается на заведения с местной и локальной кухней.

Гид Michelin ("Красный гид") — наиболее известный из ресторанных рейтингов мира, выпускается с 1900 года. В его рамках ресторанам присваиваются "звезды" Michelin — от одной до трех.