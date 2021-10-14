Как говорится в заявлении компании, в мае и июне следующего года она намеревается открыть новые направления, среди которых столица Иордании Амман, норвежский Берген, испанские Майорка и Канарские острова.

"Это места, куда обычно тяжело добраться", — отметил вице-президент по международному сотрудничеству United Airlines в ходе пресс-конференции с участием СМИ Патрик Куэйл.

Кроме того, авиакомпания также планирует увеличить количество перелетов из основных американских хабов в крупные европейские города, такие как Берлин и Рим, и запустить новые ежедневные перелеты, которые откладывались во время пандемии, например, из Сан-Франциско в индийский Бангалор.

Международные рейсы и, в частности, трансатлантическое направление были основными для крупных американских авиаперевозчиков до пандемии коронавирусной инфекции. Однако все изменилось с введением ограничений на международные перелеты после распространения COVID-19.

Этим летом европейские страны начали пускать американских туристов к себе. Однако Евросоюз в конце августа рекомендовал воздержаться от путешествий на фоне распространения штамма COVID-19 "дельта". На практике, большинство стран продолжили принимать американцев, хотя некоторые из них требуют наличие вакцинации или теста на COVID-19.

Ожидается, что в следующем месяце администрация США также снимет запрет на посещение туристов из Европы. Тем не менее наличие вакцинации будет необходимым условием для въезда.