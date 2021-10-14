"Конечно, возобновление полетов в очень популярную зимой у туристов страну – это хорошая новость. Но для желающих попасть в Таиланд сейчас действуют довольно сложные правила, первое из которых – въезд возможен только с прививкой "Спутник V", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она напомнила, что существуют и ограничения по географии туров. Например, российские туристы могут попасть без карантина на Пхукет и через его аэропорт на курорты еще трех провинций на юге, а также на остров Самуй через аэропорт Бангкока. Для отдыха на других курортах даже вакцинированные туристы должны проходить семидневный карантин. Правда, в ближайшее время к провинциям, куда разрешен въезд без карантина, должны добавиться Паттайя, Хуа Хин, Бангкок, Чиангмай.

Генеральный директор сети отелей "Розовый слон" Алексан Мкртчян считает, что Таиланд в ближайшее время отменит часть требований для въезда туристов.

"Новость позитивная. Да, это не сработает сию секунду, потому что для въезда в Таиланд существует слишком много ограничений и люди не хотят проходить все эти квесты. Но, я думаю, что до конца года власти Таиланда будут смягчать ограничения. При нынешнем количестве требований народ не поедет туда массово. Какие-то рейсы появятся, но их не будет много. В основном полетят из городов Сибири и Дальнего Востока на Пхукет", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам эксперта, конкуренцию Таиланду как зимнему пляжному направлению сейчас составляет Доминикана, которая не требует с туристов даже ПЦР-тестов. При этом прямые рейсы туда летают из восьми городов России. Мкртчян подчеркнул, что отсутствие тестов – это серьезная экономия для туристов, которые летят семьями.

Генеральный директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан, в свою очередь, сообщил, что пока количество рейсов в Таиланд сильно ограничено, туроператоры не могут всерьез рассматривать это направление. Он также отметил, что действующие правила въезда слишком сложны для туристов.

В четверг стало известно, что с 1 ноября власти Таиланда планируют отменить сертификаты о въезде, которые иностранные туристы должны получать до въезда в страну в разрешительном порядке. Вместо них будет введена уведомительная система Thai Pass.

Сейчас для въезда в Таиланд российские туристы должны иметь сертификат о вакцинации, страховку с покрытием $100 тыс., подтверждение оплаты проживания в отелях и нескольких тестов. На основе этих документов они получают сертификат о въезде.

Оперштаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса в четверг разрешил перевозчикам выполнять регулярные рейсы в Таиланд. Авиакомпании смогут поставить в Бангкок и на Пхукет по два рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из аэропортов России, из которых можно летать за рубеж.