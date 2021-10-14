Теперь деятельность организаций, досуговых, культурных и спортивных учреждений (библиотек, музеев, выставочных залов, театров, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров и другое) будет возможно лишь при наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад.

Также ограничено нахождение детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общепита и торговых центрах, проведение корпоративов, банкетов, свадеб и других праздничных мероприятий с численностью более 50 человек. Кроме того, в регионе приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.

Поводом для усиления ограничений стал рост числа выявленных случаев коронавируса в Белгородской области. За неделю заболеваемость увеличилась на 25%.

По данным областного оперштаба, в настоящее время 95% коечного фонда заполнено больными COVID-19. В регионе работают 15 ковидных стационаров, развернуто 3 тыс. 384 места.