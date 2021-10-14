"Как сообщает министерство иностранных дел страны, сертификат о въезде, который в настоящее время требуется для всех иностранных посетителей, будет заменен новой системой, которая получила название Thai Pass", — пишет издание.

Как поясняется, оформление Thai Pass будет уведомительным в отличие от сертификата о въезде, который носит разрешительный характер – для его получения турист должен заранее предъявить оплаченную бронь отеля, страховку с покрытием до $100 тыс., сертификат о вакцинации и заранее оплатить все нужные тесты. При этом получение сертификата ему не гарантировано.

Кроме того, с 1 ноября будет отменен обязательный карантин для вакцинированных туристов из ряда стран. Пока не ясно, войдет ли в список таких стран Россия.