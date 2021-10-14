"Сотрудничество с "Внуково" позволяет авиакомпании предоставлять новые возможности для путешествий из Москвы в Якутию, а также из Якутии в Москву и далее на юг. В ближайшее время рейсы из Якутии и Новосибирска во "Внуково" будут выполняться по пятницам самолетами Boeing-737. Остальные рейсы в настоящее время выполняются в аэропорт "Домодедово", — пояснили в компании.

Рейсы из Якутии и Новосибирска в "Домодедово" также сохраняются, уточнили в пресс-службе.

Решение о дальнейшем развитии маршрутной сети через московский авиационный узел компания намерена принять до конца года.

Авиакомпания "АЛРОСА" выполняет пассажирские и грузовые рейсы по России и страны СНГ, до пандемии летала также в Европу. Базируется в Якутии (Мирный), московском "Домодедово", новосибирском "Толмачево".