Относительно сентября 2020 года пассажиропоток аэропорта вырос на 62,8%.

На внутренних линиях в сентябре обслужено 2,3 млн человек, на международных — 1,2 млн.

С начала этого года "Шереметьево" обслужило 25,5 млн человек (-41,5% к 2019 году, +44,3% к 2020 году): внутренними рейсами отправлено 16,6 млн пассажиров, за рубеж — 5,9 млн.

Самыми популярными зарубежными направлениями в январе-сентябре стали Анталья, Ереван, Стамбул, Мале, Бишкек, федеральными — Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград. Основной объем пассажиропотока за этот период обеспечили "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, "Победа", "Икар", Royal Flight и "Северсталь".

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — пока не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.