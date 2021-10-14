"На ОАЭ расширяется авиаперевозка: увеличивается число рейсов у Emirates, добавляются рейсы FlyDubai из регионов и увеличивается число рейсов "Аэрофлота" — теперь он будет летать еще и в Абу-Даби. Это позитивная новость, потому что мало стран, которые на сегодняшний день открыты для туристов. Чем больше будет рейсов, тем доступнее будет направление для россиян, поскольку стоимость авиаперевозки снизится", — сказал он.

Арутюнов пояснил, что стоимость турпакета для путешественника также станет ниже, однако гостиницы в ОАЭ бьют рекорды по загрузке, поэтому серьезного падения цен на туры ожидать не стоит.

"Мы вступаем в зимнее время года, когда спрос на страны с теплым климатом растет. А в эмиратах не требуется сертификат вакцинации, достаточно ПЦР-теста и повторного бесплатного по прилету", — заключил он.

Прибывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай и Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Распечатанный документ с оригинальной печатью предоставляется во время регистрации на рейс. Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени не подлежат тестированию.

Также требуется полис медицинского страхования, покрывающий лечение от коронавируса и обсервацию на территории ОАЭ в случае положительного ПЦР-теста и заполненная "Декларация о состоянии здоровья" с отметкой об отсутствии симптомов заболевания. Эту форму следует заранее распечатать и заполнить перед регистрацией на рейс.

В начале октября Абу-Даби смягчил условия въезда в эмират для российских туристов, отменив для них десятидневный карантин. Кроме того, министерство здравоохранения и профилактики эмирата официально одобрило вакцину "Спутник V", теперь она входит в список вакцин, с которыми разрешен въезд.

Россия с 9 ноября снимает ограничения на авиационное сообщение с ОАЭ, Австрией, Швейцарией и Финляндией. Также с 9 ноября РФ отменяет ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты египетских курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейха из российских аэропортов, где возобновлено международное сообщение.