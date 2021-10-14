"Добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные категории граждан должны получить первый компонент прививки до 15 ноября, второй — до 15 декабря.

"Работодатели указанных сфер деятельности вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки — с 16 ноября, не имеющих законченного курса вакцинации — с 16 декабря", — уточнили в департаменте.

Ранее обязательная вакцинация была введена в Свердловской области для работников сферы образования, государственных и муниципальных служащих, а также работников органов власти и местного самоуправления.