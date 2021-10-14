"Приостанавливается работа объектов общественного питания с 23:00 до 6:00 следующего дня", — говорится в документе.

Вместе с тем допускается оказание услуг на открытом воздухе, территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также дистанционным способом или обслуживание на вынос.

Кроме того, приостанавливается работа объектов общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых и торгово-развлекательных центрах. Исключение составит торговля на вынос.

Также до улучшения эпидситуации в КБР приостановили работу детских игровых комнат, расположенных на территориях объектов общественного питания и торговли.

Еще одно ограничение коснулось торжественных церемоний регистрации брака в закрытых помещениях, где вводится запрет на поведение подобных мероприятий, если число присутствующих превышает 20 человек.

Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 глава Кабардино-Балкарии подписал указ, предусматривающий введение в республике с 15 октября системы QR-кодов при посещении общепита, спортивных и культурных объектов.