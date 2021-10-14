"Мы с 9 ноября будем готовы полететь на египетские курорты, приступаем к формированию полетных программ из Москвы и регионов. В ближайшее время на сайте будут опубликованы туры", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора TUI Россия.

Аналогичные планы и у "Интуриста". "Мы начали формировать собственные полетные программы в Египет из основных городов-миллионников. Они стартуют 9 ноября", — пояснили в компании.

Как уточнили в пресс-службе туроператора, первые чартеры полетят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону, Уфы, Кавминвод, Владикавказа, Нижнего Новгорода и Воронежа.

"Египет уже вышел на первое место по объему продаж туров с заездами на ноябрьские праздники. Полагаем, что после отмены ограничений на формирование чартерной перевозки он станет зимним выездным направлением номер один у россиян", — подчеркнули в "Интуристе".

В свою очередь, в TEZ Tour Россия сообщили, что также начали подготовку к выставлению собственной полетной программы на направлении, однако точную дату старта пока не назвали.

"Туроператор планирует выполнение рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и регионов РФ и рассматривает возможность выполнения ежедневных полетов на бортах авиакомпании iFly и ряда авиакомпаний-партнеров", — пояснили порталу в пресс-службе компании.

Россия по решению оперштаба правительства с 9 ноября отменяет ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты египетских курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейха из российских аэропортов, где возобновлено международное сообщение.