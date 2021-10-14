"Мы наблюдаем рост заболеваемости. Циркулируют возбудители новой коронавирусной инфекции геноварианта "дельта". В связи с этим мы предлагаем ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий, имеющих наибольшее число социальных контактов. Это вынужденная мера. Ситуация с заболеваемостью говорит о том, что мы не имеем другого выхода", — сказала Носкова.

Она уточнила, что обязательная вакцинация вводится для работников сферы здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, энергетики, ЖКХ, транспорта, культуры, спорта, туризма; для сотрудников финансовых, нотариальных, адвокатских организаций, силовых структур и чиновников.

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев поручил членам кабинета министров проработать механизмы контроля за исполнением этого распоряжения, а

также поручил ввести инструменты стимуляции и поддержки социально ответственных организаций и предприятий, которые полностью соблюдают вводимые требования.

В регионе за минувшие сутки зафиксировано 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 62 тыс. 346 случаев заражения COVID-19. Скончалось 1 тыс. 785 человек.

В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, лечатся 1 тыс. 148 человек (свободно 23% коечного фонда). На амбулаторном лечении находится 4 тыс. 618 человек.

В Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции 338 тыс. 612 человек (оба этапа иммунизации прошли 303 тыс. 348 человек).