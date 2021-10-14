"Безусловно, это очень важная новость для всего рынка. Мы неоднократно обращались с такой просьбой в оперштаб, и это наконец свершилось. Понятно, что запуск чартерных рейсов позволит пересмотреть стоимость. А для того, чтобы понять, насколько она снизится, нужно дождаться верстки полетных программ", — сказала она порталу "Интерфакс-Туризм", комментируя решение оперштаба правительства.

По словам Ломидзе, этот процесс займет у туроператоров от недели до 10 дней.

"На данный момент средняя стоимость тура с размещением в качественном отеле на 6-7 дней с вылетом практически из любого региона составляет 50-60 тыс. рублей. Это много для наших потребителей, они не готовы были столько платить, поэтому спрос был не такой как ожидали после открытия этого массового направления. Снижение цены влияет на популярность направления, особенно в преддверии новогодних каникул. Мы прогнозируем, что Египет может вырваться в лидеры по спросу, но все будет зависеть от того, насколько снизятся цены. Мы не ждем, что цены упадут на 50-60%, но на 15-20% вполне реально", — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что если полетных программ будет много, то между туроператорами возникнет конкуренция за долю рынка, и можно ожидать снижение цены более чем на 20%. "Но пока об этом говорить рано", — подытожила Ломидзе.

Россия по решению оперштаба правительства с 9 ноября отменяет ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты египетских курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейха из российских аэропортов, где возобновлено международное сообщение.

РФ с 9 августа в ограниченном объеме возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, запрещенные почти шесть лет, с ноября 2015 года.