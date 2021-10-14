"Отель будет функционировать под брендом Cosmos. Общая стоимость инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. Также рассматривается возможность совместной реализации гостиничного комплекса в аэропорте Пулково", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что гостиницу построят в Выборгском районе Санкт-Петербурга, по соседству с историческим ансамблем казарм лейб-гвардии Московского (Литовского) полка 1833-1836 гг. постройки.

Здание запроектировано в соответствии с международными требованиями и соответствует всем современным критериям бизнес-отеля категории 4*. В отеле обшей площадью 7,2 тыс. кв.м предусмотрено 176 номеров, ресторан, многофункциональный конференц-центр. Строительство отеля планируется осуществить за два года.

"Это первый отель стороннего владельца, который на стадии проектирования выбрал нас не просто как управляющую компанию, а как гостиничный бренд. Мы не только наращиваем номерной фонд за счет строительства собственных отелей, но и увеличиваем объекты в управлении. Это уже четвертое подобное соглашение за этот год", — комментирует соглашение Александр Швейн, президент Cosmos Hotel Group.

ГК "Балтрос" — одна из ведущих строительных компаний Северо-Западного региона. В портфеле компании более 2 млн кв.м построенной недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Москвы.